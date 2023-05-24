Роша — «помилован», у Соболева — бан на четыре игры. Но дело ещё не закончено.

«Соболев говорил, что была провокация от Роши». Главное с громкого заседания КДК

Самая обсуждаемая тема последних дней в российском футболе совсем не про футбол и даже не столько про судейство. Это неприличные жесты Виллиана Роши и Александра Соболева во время дерби. Оба были удалены, и вот красная карточка, показанная Сергеем Карасёвым футболисту ЦСКА, вызвала у некоторых удивление – якобы игрок лишь пытался объяснить судье, что ему показал соперник.

До заседания КДК в сети появлялись и видео, и скриншоты моментов, велись бурные обсуждения о возможных санкциях Соболеву и отмене красной Роши, так что обстановка перед сегодняшним днём была накалена до предела.

Каждый клуб держался своей позиции. Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов говорил, что ситуация нагнеталась искусственно, а «истерия и травля их игрока совершенно неприемлемы». Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отвечал на это словами про «вбросы».

На заседание приехали оба игрока, а ещё Зделар (он, как оказалось, тоже отметился) и Роман Бабаев. После оба отказались от комментариев, но за всех всё сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Итак, решения дисциплинарного комитета!

Соболева отстранили на четыре матча

Объяснение: «Соболев присутствовал на заседании. Ранее извинялся в СМИ. Извинился и перед комитетом за свой поступок. Представители «Спартака» осудили действия Соболева. Комитет считает, что поступок игрока носит циничный характер. Показ такого жеста в присутствии 25 тысяч и камер… Это видела вся страна. Циничный жест в отношении соперника. У Соболева систематичность дисциплинарных нарушений — ранее были в Кубке. С учётом всех обстоятельств было решено дисквалифицировать Соболева на четыре матча РПЛ»

Также Григорьянц сказал, что Соболев не извинился перед Рошей.

Рошу не наказали за то, что он назвал Соболева клоуном

Объяснение: «Мы выслушали ЦСКА: то самое слово на португальском переводится как «ни в какие ворота не лезет». «Спартак» заявил ходатайство, что необходимо представить заключения специалиста.

За полтора дня нам не удалось обеспечить участие независимого эксперта — нет португалоговорящего специалиста. Направили запрос от КДК РФС в независимую организацию для определения значения слов Роши».

Рошу не наказали Фото: РИА Новости

Красную карточку Роши отменили

Объяснение: «Заслушали Чельцова (боковой судья дерби. — Прим. «Чемпионата»). Как и заслушали Рошу: попросили объяснить, почему он так сделал. Виллиан не владеет русским и английским — во время игры объяснил языком тела. ЦСКА отправлял запрос, чтобы отменить красную карточку. Мы же отправили заявление об отмене в ЭСК. На основании решения ЭСК приняли решение исправить допущенную судьёй ошибку и отменить ошибочно применённое удаление Роши.

Соболев говорил, что со стороны Роши была провокация. Свой поступок он объяснил эмоциями. Мы исследовали все материалы — у Роши есть привычка поправлять экипировку. Он и в подтрибунном помещении поправлял — эта самая привычка повторялась несколько раз. Мы не пришли к тому, что это носило оскорбительный характер по отношению к Соболеву. У Соболева был акцентированный жест — когда он схватился за свои гениталии.

У КДК есть понятие этого жеста. Что этот жест означает? Означает прежде всего действие непристойного характера одного человека в отношении другого. Все члены КДК решили, что Роша поправлял форму одной рукой — это не провокация Соболева».

Зделара оштрафовали на 50 тысяч рублей

За то, что он кричал после матча судьям в подтрибунке про просмотр «долбаного VAR».

Объяснение: «На видео, которое оказалось в нашем распоряжении, мы услышали оскорбительные слова. За неспортивное поведение Зделар оштрафован».

***

«Спартак» заявил, что обжалует решение по Соболеву.