И. Федотов: РФС вышел из ситуации с Соболевым и Рошей по-человечески, справедливо

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал решения КДК РФС по ситуации с Александром Соболевым и Виллианом Рошей.
«Четыре матча Соболева – это правильно. По Роше решение тоже справедливое. В КДК ознакомились с решением ЭСК, а те посчитали, что красная карточка Роше была незаслуженной. Так что отменили её только из-за этого, жест-то был. Единственное – странно, что в Москве не смогли найти переводчика с португальского языка. Это единственное, что настораживает в решении.
Можно вспомнить, что тренера «Торпедо» Клотета наказали не так серьёзно. Возможно, сыграла история Соболева или другие аргументы – без протокола тут не разберёмся. Но главное – РФС вышел из ситуации по-человечески, справедливо. Лучше разрулить её было нельзя», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 24 мая 2023
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