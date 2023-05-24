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В «Манчестер Юнайтед» определились с шорт-листом из трёх нападающих на летнее ТО

В «Манчестер Юнайтед» определились с шорт-листом из трёх нападающих на летнее ТО
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«Манчестер Юнайтед» постарается как можно скорее сделать предложение по трансферу нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Однако манкунианцы не собираются тратить всё летнее окно на погоню за 29-летним футболистом. Об этом сообщает The Guardian. В шорт-лист «Манчестер Юнайтед» также попали Виктор Осимхен («Наполи») и Расмус Хёйлунн («Аталанта»).

Кейн — приоритетный вариант для «Манчестер Юнайтед». В клубе считают, что его подписание превратит команду в претендента на победу в английской Премьер-лиге. По сведениям источника, видеть в «Манчестер Юнайтед» Кейна хочет лично главный тренер команды Эрик тен Хаг.

В нынешнем сезоне Кейн в 48 матчах забил 30 голов и отдал пять результативных передач.

Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ. Видеоролик:

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