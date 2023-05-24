В «Манчестер Юнайтед» определились с шорт-листом из трёх нападающих на летнее ТО

«Манчестер Юнайтед» постарается как можно скорее сделать предложение по трансферу нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Однако манкунианцы не собираются тратить всё летнее окно на погоню за 29-летним футболистом. Об этом сообщает The Guardian. В шорт-лист «Манчестер Юнайтед» также попали Виктор Осимхен («Наполи») и Расмус Хёйлунн («Аталанта»).
Кейн — приоритетный вариант для «Манчестер Юнайтед». В клубе считают, что его подписание превратит команду в претендента на победу в английской Премьер-лиге. По сведениям источника, видеть в «Манчестер Юнайтед» Кейна хочет лично главный тренер команды Эрик тен Хаг.
В нынешнем сезоне Кейн в 48 матчах забил 30 голов и отдал пять результативных передач.
Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ. Видеоролик:
- 24 мая 2023
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:26
-
21:26
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:01
-
20:58
-
20:49
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:00
-
20:00
-
19:41
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:30
-
19:07
-
18:56
-
18:54
-
18:47
-
18:35
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:19
-
18:09
-
18:07
-
18:06