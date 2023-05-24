Хакеры взломали официальную страницу Диего Марадоны в соцсети

Хакеры на несколько часов завладели официальной страницей Диего Марадоны в «Фейсбуке»*. В аккаунте легендарного игрока сборной Аргентины, который умер в ноябре 2020 года, было размещено множество жутких, бессвязных и безвкусных постов.

В течение нескольких часов 12 миллионов подписчиков Марадоны могли видеть сообщения, похожие на чей-то глупый розыгрыш. Некоторые посты даже были перепечатаны иностранными СМИ, включая британский Sky Sport: «Вы знаете, что я инсценировал свою смерть, верно?»; «Здесь, на небесах, нет кокаина. Только пепси» и т. д.

На какое-то время фотография профиля учётной записи была заменена снимком Пеле, который умер в декабре прошлого года, чуть более чем через два года после Марадоны. Некоторые сообщения всё ещё оставались в ленте в среду, включая глупую штуку «Я живу в Индонезии», а позже появилась длинная запись, в которой утверждалось, что аккаунт Марадоны был взломан предположительно русскими хакерами: «Хорошо, теперь я объясню. Русский аккаунт (по крайней мере, я так думаю, я не знаю русского) давал доступ многим людям из нескольких стран, а не одному человеку, все эти люди, должно быть, получили сообщение на почту «русская учётная запись предоставила вам доступ», по крайней мере, так это было у меня».

Родные и близкие Марадоны не оценили юмор. «С сожалением сообщаем вам, что официальный аккаунт Диего Марадоны в «Фейсбуке» подвергся кибератаке. Насколько важен мой отец до сих пор, раз им потребовалось взломать его аккаунт, чтобы писать ерунду», — цитирует RMC дочку Диего Джаннину Марадона.

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