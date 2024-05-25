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Смолов: написал жене, что мне в карьере не суждено стать чемпионом России

Смолов: написал жене, что мне в карьере не суждено стать чемпионом России
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов после поражения в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) ответил на вопрос об упущенном шансе выиграть чемпионское звание в России.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

— Насколько для тебя обидно, что это, возможно, был последний шанс стать чемпионом России?
— Эмоции пока такие, что об этом не задумывался. Но Серёге Паршивлюку об этом сказал, потому что он больше это ощущает. Я написал своей жене, что мне не суждено в карьере стать чемпионом России. Это расстраивает, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Смолов за свою карьеру пять раз становился бронзовым призёром чемпионатов России (три — в «Динамо», один — в «Анжи» и один — в «Локомотиве»), и один раз выиграл серебряные медали РПЛ (в «Локомотиве»).

34-летний Фёдор Смолов провёл в этом сезоне 34 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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