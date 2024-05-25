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Руслан Литвинов получил перелом кости лицевого черепа в матче «Спартака» с «Оренбургом»

Руслан Литвинов получил перелом кости лицевого черепа в матче «Спартака» с «Оренбургом»
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил перелом кости лицевого черепа в матче 30-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). Об этом сообщил руководитель пресс-службы московской команды Дмитрий Зеленов.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«У Литвинова перелом одной из костей лицевого черепа. Восстановление займёт примерно три недели. Желаем здоровья нашему футболисту!» — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Литвинов получил травму во время одного из единоборств во втором тайме. На 64-й минуте хавбек был заменён.

В текущем сезоне 22-летний Руслан Литвинов провёл 31 матч и отметился одной голевой передачей.

Напомним, по итогам 30 туров чемпионата России красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице.

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