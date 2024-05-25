Созин — о чемпионстве «Зенита»: жизнь продолжается — ничего не меняется

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об итогах чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге.

«Очень жаль, что «Динамо» не смогло собраться. Знаете, посреди недели один крупный футбольный функционер в беседе со мной сказал, что «Зенит» будет чемпионом ещё два года. Знал ли он что-то? Не знаю. Но теперь мы готовимся снова слушать про монополию и футбольную столицу в Санкт-Петербурге. Жизнь продолжается – ничего не меняется», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.