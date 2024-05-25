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Арбитр Федотов заявил, что Максименко надо было удалять за умышленный удар соперника в пах

Арбитр Федотов заявил, что Максименко надо было удалять за умышленный удар соперника в пах
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Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался о спорном эпизоде в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Спартак». Голкипер красно-белых Александр Максименко ударил защитника гостей Матиаса Переса кулаком в пах.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Максименко намеренно ударил соперника кулаком в пах. Это умышленный удар, агрессивное поведение. VAR должен был вмешаться. Максименко хотел туда ударить и ударил. Его надо было удалять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

По итогам чемпионата России — 2023/2024 «Оренбург» набрал 31 очко и занял 12-е место. «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и расположился на пятой строчке.

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