Арбитр Федотов заявил, что Максименко надо было удалять за умышленный удар соперника в пах

Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался о спорном эпизоде в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Спартак». Голкипер красно-белых Александр Максименко ударил защитника гостей Матиаса Переса кулаком в пах.

«Максименко намеренно ударил соперника кулаком в пах. Это умышленный удар, агрессивное поведение. VAR должен был вмешаться. Максименко хотел туда ударить и ударил. Его надо было удалять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

По итогам чемпионата России — 2023/2024 «Оренбург» набрал 31 очко и занял 12-е место. «Спартак» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 50 очков и расположился на пятой строчке.