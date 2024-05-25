Сперцян: второе место РПЛ впервые в истории «Краснодара», поэтому это хороший результат

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после победы в матче 30-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0) высказался об упущенном чемпионстве в последнем туре в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Играя дома, мы не могли играть по-другому. Наше дело было выиграть. Вторые так вторые. Это впервые в истории «Краснодара», поэтому это хороший результат. Нам нужно гордиться этим. Это большой опыт на будущее для каждого игрока», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.