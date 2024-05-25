Фёдор Смолов сравнил матч «Краснодар» — «Динамо» с игрой России и Хорватии в отборе к ЧМ

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов сравнил матч с «Краснодаром» в последнем туре Российской Премьер-Лиги с игрой сборных России и Хорватии в отборе к чемпионату мира 2022 года.

— Можно ли сравнить этот матч с игрой Россия – Хорватия?

— Если взять в параллель, то можно сравнить по содержанию. Мы тоже договаривались и говорили, что ничья – это не ради чего мы выходим. При этом Валерий Георгиевич тогда сказал, что если мы продолжим так же, то не дотерпим. Но в этой игре не было такой установки, однако матч складывался так, что нам нужно было обороняться и играть попроще, потому что в голове сидела мысль: «Главное сохранить ничейный результат, нежели пойти и забить гол», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.