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Фёдор Смолов сравнил матч «Краснодар» — «Динамо» с игрой России и Хорватии в отборе к ЧМ

Фёдор Смолов сравнил матч «Краснодар» — «Динамо» с игрой России и Хорватии в отборе к ЧМ
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов сравнил матч с «Краснодаром» в последнем туре Российской Премьер-Лиги с игрой сборных России и Хорватии в отборе к чемпионату мира 2022 года.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

— Можно ли сравнить этот матч с игрой Россия – Хорватия?
— Если взять в параллель, то можно сравнить по содержанию. Мы тоже договаривались и говорили, что ничья – это не ради чего мы выходим. При этом Валерий Георгиевич тогда сказал, что если мы продолжим так же, то не дотерпим. Но в этой игре не было такой установки, однако матч складывался так, что нам нужно было обороняться и играть попроще, потому что в голове сидела мысль: «Главное сохранить ничейный результат, нежели пойти и забить гол», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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