Эдуард Сперцян: узнал счёт матча «Зенит» — «Ростов», когда меня заменили

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после победы в матче 30-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0) высказался об упущенном чемпионстве в последнем туре в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Зенит» одержал победу в турнире, обыграв «Ростов» в концовке очного матча 30-го тура РПЛ.

— Как узнавали счёт в матче «Зенит» — «Ростов»?

— Узнал счёт, когда меня заменили, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.