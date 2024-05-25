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Эдуард Сперцян: узнал счёт матча «Зенит» — «Ростов», когда меня заменили

Эдуард Сперцян: узнал счёт матча «Зенит» — «Ростов», когда меня заменили
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после победы в матче 30-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:0) высказался об упущенном чемпионстве в последнем туре в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Зенит» одержал победу в турнире, обыграв «Ростов» в концовке очного матча 30-го тура РПЛ.

— Как узнавали счёт в матче «Зенит» — «Ростов»?
— Узнал счёт, когда меня заменили, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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