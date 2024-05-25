Фёдор Смолов считает прошедший сезон РПЛ самым сумасшедшим в карьере

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов считает, что прошедший сезон Российской Премьер-Лиги стал самым сумасшедшим в его карьере.

— Самый сумасшедший чемпионат в твоей карьере?

— Я думаю, что да. Потому что сегодня три команды могли стать чемпионами, я такого не помню. А последний раз чемпионство в последнем туре разыгрывалось в 2016 году.

— С чем связана такая конкуренция? Как будто команды отдавали друг другу чемпионство.

— Не хочу говорить про другие команды, даже про «Динамо». Я рад, что в этом сезоне нам удалось биться за титул до последнего тура. Поэтому концентрируюсь на положительных моментах в «Динамо», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.