Георгий Джикия: мы с болельщиками «Спартака» расстаёмся на хорошей ноте

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгия Джикия сказал, что сделает обращение, которое будет посвящено окончанию его контракта с красно-белыми.

«На прощание к болельщикам обращусь чуть позже. Обязательно. И не только к болельщикам, а ко всем людям, которые окружали меня на протяжении долгих лет в «Спартаке». 100% обращение будет. До 31-го числа я ещё футболист московского «Спартака». Болельщикам только слова благодарности, тёплые моменты. Мы расстаёмся на хорошей ноте», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.