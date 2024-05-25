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Фото: реакция Сергея Семака на победу «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ

Фото: реакция Сергея Семака на победу «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ
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Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографию главного тренера команды Сергея Семака после финального свистка в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Ростовом» (2:1), по итогам которого сине-бело-голубые стали чемпионами России.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

Фото: ФК «Зенит»

В составе «Ростова» счёт открыл Роналду. За «Зенит» забитыми мячами отметились Густаво Мантуан (с пенальти) и Артур.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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