Фото: реакция Сергея Семака на победу «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографию главного тренера команды Сергея Семака после финального свистка в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Ростовом» (2:1), по итогам которого сине-бело-голубые стали чемпионами России.

Фото: ФК «Зенит»

В составе «Ростова» счёт открыл Роналду. За «Зенит» забитыми мячами отметились Густаво Мантуан (с пенальти) и Артур.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.