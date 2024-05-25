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Форвард ЦСКА Мусаев: буду работать, чтобы быть в списке сборной России в следующий раз

Форвард ЦСКА Мусаев: буду работать, чтобы быть в списке сборной России в следующий раз
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о непопадании в итоговый состав сборной России на товарищеский матч с Беларусью. Напомним, 24 мая пресс-служба сборной России объявила окончательный состав на июньский сбор национальной команды, в который форвард не был включён.

«Нападающие, которых вызвали в сборную России, сильнее меня. Я буду работать, чтобы в следующий раз, на следующий сбор я был в этом списке», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сборная России сыграет с Беларусью 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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