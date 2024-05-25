Смолов заявил, что готов остаться в «Динамо» на следующий сезон

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов заявил, что готов остаться в клубе на следующий сезон.

— Готов ли остаться в «Динамо» на следующий сезон?

— Конечно, готов. У нас классная команда. Сегодня решалось наше потенциальное чемпионство, поэтому да, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Смолов является воспитанником «Динамо», но покидал клуб летом 2015 года. Форвард вернулся в команду из «Локомотива» 12 января 2022 года. Также за свою карьеру футболист успел поиграть за «Краснодар», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту». Действующее трудовое соглашение российского нападающего с бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года.