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Смолов заявил, что готов остаться в «Динамо» на следующий сезон

Смолов заявил, что готов остаться в «Динамо» на следующий сезон
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов заявил, что готов остаться в клубе на следующий сезон.

— Готов ли остаться в «Динамо» на следующий сезон?
— Конечно, готов. У нас классная команда. Сегодня решалось наше потенциальное чемпионство, поэтому да, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Смолов является воспитанником «Динамо», но покидал клуб летом 2015 года. Форвард вернулся в команду из «Локомотива» 12 января 2022 года. Также за свою карьеру футболист успел поиграть за «Краснодар», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», нидерландский «Фейеноорд» и испанскую «Сельту». Действующее трудовое соглашение российского нападающего с бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года.

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