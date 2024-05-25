Смолов: узнал об интересе «ПСЖ» к Сафонову от своего агента, это суперкруто!

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

— Как воспринял новость о Сафонове в «ПСЖ»?

— Максимально положительно. Честно скажу, я узнал это от своего агента, и я ему сказал: «Вау, офигеть, это суперкруто». Я с Матвеем разговаривал и сказал ему то же самое. Буду очень рад, если всё получится, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости с «Краснодаром» о переходе Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.