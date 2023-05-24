Юношеская сборная России разгромила команду Казахстана на турнире развития УЕФА

Сегодня, 24 мая, для юношеской сборной России U16 по футболу прошёл первый матч турнира развития УЕФА, в котором команда разгромила сборную Казахстана со счётом 5:0.

Напомним, турнир развития УЕФА проходит с 24 по 29 мая в Волгограде. Он проводится ежегодно в разных странах, в этот раз турнир впервые принимает Россия. Там нашу страну представляют как мужская, так и женская сборные. Женская юношеская сборная России забила 16 голов сборной Кыргызстана в своём первом матче.

В 2012 году УЕФА запустил юношеские турниры развития, чтобы игроки получили международный опыт за сборную и адаптировались к переходу к своим первым официальным соревнованиям в ненапряжённой, обучающей обстановке. У этих соревнований есть свои особенности, например, для каждого футболиста установлено минимальное игровое время, которое он должен провести на поле, тренеры могут экспериментировать с позициями игроков и заменами, а в случае ничьей команды пробивают пенальти – первая серьёзная проверка нервов.