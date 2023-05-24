Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юношеская сборная России разгромила команду Казахстана на турнире развития УЕФА

Юношеская сборная России разгромила команду Казахстана на турнире развития УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 мая, для юношеской сборной России U16 по футболу прошёл первый матч турнира развития УЕФА, в котором команда разгромила сборную Казахстана со счётом 5:0.

Напомним, турнир развития УЕФА проходит с 24 по 29 мая в Волгограде. Он проводится ежегодно в разных странах, в этот раз турнир впервые принимает Россия. Там нашу страну представляют как мужская, так и женская сборные. Женская юношеская сборная России забила 16 голов сборной Кыргызстана в своём первом матче.

В 2012 году УЕФА запустил юношеские турниры развития, чтобы игроки получили международный опыт за сборную и адаптировались к переходу к своим первым официальным соревнованиям в ненапряжённой, обучающей обстановке. У этих соревнований есть свои особенности, например, для каждого футболиста установлено минимальное игровое время, которое он должен провести на поле, тренеры могут экспериментировать с позициями игроков и заменами, а в случае ничьей команды пробивают пенальти – первая серьёзная проверка нервов.

Материалы по теме
Футболистки сборной России феерят на турнире УЕФА. Забили 16 в одном матче!
Футболистки сборной России феерят на турнире УЕФА. Забили 16 в одном матче!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023