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Сборная России феерит на турнире развития УЕФА в Волгограде, что за турнир, юношеская сборная, женский футбол

Футболистки сборной России феерят на турнире УЕФА. Забили 16 в одном матче!
Ульяна Лукьянченко
Турнир в Волгограде
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Что это за соревнования, где наши играют с флагом и гимном?

С 24 по 29 мая в Волгограде проходит турнир развития УЕФА – это соревнования для юниорских сборных до 16 лет. Оно проводится ежегодно в разных странах, в этот раз турнир впервые принимает Россия. Там нашу страну представляют как мужская, так и женская сборные.

Для наших юниорок это уже второй международный турнир в 2023 году. В марте сборная U17 выиграла товарищеский чемпионат от Федерации футбола Южной Азии в Бангладеш. Он проводился при частичной поддержке УЕФА (также по программе развития). Россиянки выступали с флагом и гимном и переиграли своих соперниц – команды Индии, Бангладеш и Непала – с общим счётом 17:1. Этот и другие юношеские турниры не являются официальными, поэтому запреты на использование гимна и флага здесь не распространяются. В Волгограде перед матчами также звучит гимн России.

Как России дали сыграть с флагом и гимном в первый раз:
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Сейчас россиянки встретятся с Беларусью, Кыргызстаном и Узбекистаном. У юношей в соперниках Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Матчи пройдут по круговой системе, выиграет сборная, набравшая наибольшее количество очков.

У девушек уже есть первая (и ещё какая) победа – 16:0 в матче с киргизской командой. Запоминаем: футболистка «Крыльев Советов» 14-летняя Екатерина Сарвилина оформила септа-трик, забив все семь мячей в одном тайме.

Турнир в Волгограде

Турнир в Волгограде

Фото: РФС

В составе U16 собраны представительницы академий не старше 2007 года, выступающие в ЮФЛ, Молодёжной лиге и даже во взрослой Суперлиге. Больше всего – из ЦСКА, а также из «Чертаново», «Рубина», «Краснодара», «Крыльев Советов», «Динамо» и «Локомотива». Накануне старта матчей в Волгограде старший тренер сборной Валентин Гавва рассказал, что собрал сильнейших, правда, некоторые игроки не смогли приехать из-за выпускных экзаменов в школе. Также в интервью РФС он отметил важность матчей, даже несмотря на их неофициальный статус.

«Мы всегда ставим перед собой одну задачу – победа в каждом матче. Не может быть другой цели, когда ты играешь за страну. На турнире развития УЕФА тоже будем двигаться от матча к матчу и стараться побеждать. Это очень важный для нас международный турнир, и мы к нему серьёзно готовимся».

Здесь важно отметить, что этот турнир – шаг навстречу России со стороны УЕФА. Пока допуск касается юниоров, но в РФС после согласования этого вопроса отмечали, что такие решения дают надежду и на дальнейшее возвращение России к европейским официальным соревнованиям.

ФИФА делает поблажки и российским клубам. Вот отличный пример:
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Что это за турнир?

В 2012 году УЕФА запустил юношеские турниры развития, чтобы игроки получили международный опыт за сборную и адаптировались к переходу к своим первым официальным соревнованиям в ненапряженной, обучающей обстановке. По мнению УЕФА, этот возраст – 16 лет – ключевой в подготовке футболистов к их будущим карьерам. С таких турниров развития начинали, например, такие топы, как Эрлинг Холанд, Гави и Хвича Кварацхелия.

У этих соревнований есть свои особенности, например, для каждого футболиста установлено минимальное игровое время, которое он должен провести на поле, тренеры могут экспериментировать с позициями игроков и заменами, а в случае ничьей команды пробивают пенальти – первая серьёзная проверка нервов. Программа развития предназначена и для обучения судей, для большинства из них это тоже первый международный опыт.

Эрлинг Холанд в юношеские годы

Эрлинг Холанд в юношеские годы

Фото: Tony Marshall/Getty Images

Победа в турнире не так важна, как опыт, полученный юниорами. Выигравшая сборная не получает каких-либо наград, так как и финальных матчей нет – побеждает тот, кто взял больше всех очков в трёх матчах.

В рамках этой же программы UEFA’s Youth Development УЕФА проводит и UEFA Assist, как упомянутый выше турнир в Бангладеш. Это соревнования на других континентах, куда отправляется одна из европейских сборных. Для расширения кругозора и международного опыта, а также для повышения футбольных стандартов в принимающей стране. Туда в марте и отправилась сборная России U17 как раз по приглашению УЕФА.

Когда смотреть оставшиеся матчи российских юниорок:
26 мая (пятница)
10:30. Россия – Беларусь.

29 мая (понедельник)
10:00. Узбекистан – Россия.
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