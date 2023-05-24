Боков объяснил, почему ЦСКА — фаворит на серебро РПЛ с учётом матча со «Спартаком»

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков считает, что армейская команда по-прежнему остаётся главным фаворитом за серебряные медали Российской Премьер-Лиги.
«Фаворит – ЦСКА. Остаётся по-прежнему, несмотря на поражение. Вы сами видели, какое это поражение было. Всё равно армейцы больше всех по игре достойны серебра. Да и вообще по матчам в весенней части сезона они идут ровнее всех. Поэтому ЦСКА больше всех достоин быть вторыми по итогам чемпионата», — приводит слова Бокова «Евро-Футбол.Ру».
ЦСКА после 28 матчей набрал 54 очка и занимает в турнирной таблице второе место. Команде Владимира Федотова предстоит провести матчи с «Краснодаром» и «Ростовом». На третьей строчке располагается «Спартак» (53). Подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Пари НН» и «Крыльями Советов».
- 25 мая 2023
-
00:48
-
00:31
-
00:30
-
00:20
-
00:12
-
00:04
- 24 мая 2023
-
23:59
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:45
-
23:25
-
23:17
-
23:01
-
22:45
-
22:41
-
22:36
-
22:36
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:00
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:26
-
21:26
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:01