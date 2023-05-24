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Боков объяснил, почему ЦСКА — фаворит на серебро РПЛ с учётом матча со «Спартаком»

Боков объяснил, почему ЦСКА — фаворит на серебро РПЛ с учётом матча со «Спартаком»
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Бывший футболист ЦСКА Максим Боков считает, что армейская команда по-прежнему остаётся главным фаворитом за серебряные медали Российской Премьер-Лиги.

«Фаворит – ЦСКА. Остаётся по-прежнему, несмотря на поражение. Вы сами видели, какое это поражение было. Всё равно армейцы больше всех по игре достойны серебра. Да и вообще по матчам в весенней части сезона они идут ровнее всех. Поэтому ЦСКА больше всех достоин быть вторыми по итогам чемпионата», — приводит слова Бокова «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА после 28 матчей набрал 54 очка и занимает в турнирной таблице второе место. Команде Владимира Федотова предстоит провести матчи с «Краснодаром» и «Ростовом». На третьей строчке располагается «Спартак» (53). Подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Пари НН» и «Крыльями Советов».

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