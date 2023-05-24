ЦСКА — о скандале с Рошей: «Спартак» в первом круге действовал по тем же лекалам

Директор по связям с общественностью ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал итоги заседания КДК РФС.
«Последние дни многие болельщики и СМИ справедливым образом были недовольны детальным обсуждением скандального эпизода и тем, что ему предшествовало. Мы солидарны с ними и также осуждаем вышеупомянутую повестку. Однако нам приходится участвовать в ней с целью защиты своих игроков, а не ради очернения (с целью дисквалификации) футболистов соперника, с чем мы столкнулись сегодня на заседании КДК РФС. Такое было и в первом круге, когда «Спартак» действовал по тем же лекалам — был поднят шум с целью дисквалификации нашего главного тренера.
Повторюсь: мы не хотим участвовать в низкопробных обсуждениях, не нападали и не будем нападать на игроков соперника. Но защищаем и впредь будем защищать своих ребят, когда будет создаваться подобное искусственное давление извне», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 24 мая 2023
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