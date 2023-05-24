Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны новые подробности расторжения контракта Спаллетти с «Наполи»

Стали известны новые подробности расторжения контракта Спаллетти с «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый чемпион Италии «Наполи» собирается расторгнуть контракт с главным тренером Лучано Спаллетти. Ранее Il Matino сообщал, что Спаллетти намерен взять передышку на один год, но, по новой информации от того же издания, перерыв в работе специалиста может быть связан с другим обстоятельством.

Поскольку контракт Спаллетти действует до 2024 года, «Наполи» вправе потребовать компенсацию с клуба, который вознамерится трудоустроить у себя 64-летнего итальянского специалиста. Если же Лучано не найдёт новую команду, босс «партенопейцев» закроет глаза на неустойку, которая измеряется миллионами евро.

Ранее сообщалось о конфликте президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса со Спаллетти. Бизнесмен надеялся продолжить сотрудничество с тренером, который подарил клубу чемпионство после долгого перерыва. В любом случае Де Лаурентис рассчитывает на сохранение дружеских отношений с Лучано.

Материалы по теме
Il Matino: Лучано Спаллетти возьмёт перерыв в работе на один сезон после ухода из «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023