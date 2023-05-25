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Мартинес забил 100-й и 101-й голы за «Интер» в финале Кубка Италии

Мартинес забил 100-й и 101-й голы за «Интер» в финале Кубка Италии
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Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес преодолел символическую отметку в 100 голов за «Интер» во всех турнирах. Мячи в финале Кубка Италии в ворота «Фиорентины» стали для Мартинеса 100-м и 101-м в чёрно-синей футболке. Также в активе футболиста 34 голевые передачи.

Напомним, несколько минут назад в Риме «Интер» одержал волевую победу в финальном матче Кубка Италии с «Фиорентиной» (2:1). Быстрый гол форварда «фиалок» Николаса Гонсалеса (третья минута) не смутил подопечных Симоне Индзаги.

Ещё до свистка на перерыв Лаутаро Мартинес оформил дубль. На 29-й минуте аргентинцу ассистировал Марсело Брозович, а на 37-й удобный прострел исполнил Николо Барелла. Во втором тайме игроки «Интера» защитили добытое преимущество, ещё на год прописав кубок Италии в Милане.

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