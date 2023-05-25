Президент «Интера» Стивен Чжан — третий по успешности в истории клуба

Кубок Италии, завоёванный «Интером» в матче с «Фиорентиной», стал пятым трофеем для президента клуба Стивена Чжана. По количеству трофеев он оказался третьим в рейтинге успешности владельцев «нерадзурри» за всю 115-летнюю историю клуба, сообщает Football Italia.

Четыре трофея Чжану принёс Симоне Индзаги, который выиграл Кубок Италии во второй раз подряд и дважды побеждал в Суперкубке Италии. Ещё одну награду в копилку китайского бизнесмена положил Антонио Конте, под руководством которого «Интер» праздновал чемпионский титул в 2021 году.

Самыми титулованными президентами «Интера» являются отец и сын Моратти. При Анджело Моратти «нерадзурри» завоевали семь трофеев (три чемпионских титула, два европейских кубка и два Межконтинентальных кубка), а его сын Массимо добавил в музей ещё 11 наград в качестве президента. Это были четыре скудетто, два Кубка Италии, два Суперкубка Италии, одна Лига чемпионов, один Кубок УЕФА и один Клубный чемпионат мира.

В зачёт Массимо Моратти не пошли чемпионский титул, два Кубка Италии и два Суперкубка Италии, которые были выиграны, когда он фактически оставался боссом, но формально президентом был Джачинто Факкетти.

Что касается последнего финала Кубка Италии, то матч в Риме завершился волевой победой «Интера» со счётом 2:1. Быстрый гол форварда «Фиорентины» Николаса Гонсалеса (третья минута) не смутил подопечных Симоне Индзаги. Ещё до свистка на перерыв Лаутаро Мартинес оформил дубль. Во втором тайме игроки «Интера» защитили добытое преимущество, ещё на год прописав Кубок Италии в Милане.