Кальдерон: уверен, что Месси в «Реале» приняли бы с распростёртыми объятиями

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон высказался по поводу нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Попытался бы я подписать Месси? Конечно, он по-прежнему профессиональный игрок. У него есть ещё два года, чтобы играть на высшем уровне. Это игрок, которого всегда нужно стараться держать рядом. Великие игроки идут туда, куда хотят. Я уверен, что в «Реале» приняли бы его с распростёртыми объятиями», — приводит слова Кальдерона Sportskeeda.
Напомним, ранее сообщалось, что Месси по окончании сезона покинет «ПСЖ». Сообщалось, что аргентинский нападающий может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле».
Аргентинец выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контракт игрока с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 20 результативных передач.
Месси и Левандовски обсудили «Барселону»
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