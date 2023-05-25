Первый тренер Соболева: бан на четыре матча — это несправедливо. Понятно, что Саня ошибся

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал решение КДК РФС отстранить футболиста на четыре матча РПЛ за неподобающее поведение.
«Отстранение на четыре матча — это несправедливо. Слишком много. Парню надо играть! А Роша что, нормально вёл себя? Не провоцировал? Он точно так же виноват. Если отстранили Соболева, то и его тоже должны были.
Понятно, что Саня ошибся. Ну, сорвался. В нём сыграло дворовое. Но он нормальный парень! У него сейчас просто такое время. Все на взводе, не он один. В «Спартаке» непростой период. Абаскаль после каждого матча убегает в подтрибунку вообще. Атмосфера накалена. Нельзя всю вину на Соболева перекладывать. Мы ещё не знаем, что происходило без камер. Саша завёлся не просто так.
В любом случае, думаю, с возрастом эта вспыльчивость пройдет. Соболев ещё всем всё докажет! Сейчас надо оставить его в покое. Во времена всех этих критиков, кто говорит о Саше, было гораздо проще, потому что записей не было просто. Но все вели себя точно так же», — цитирует Горбунова Sport24.
- 25 мая 2023
-
11:31
-
11:30
-
11:14
-
11:11
-
11:10
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:49
-
10:42
-
10:30
-
10:24
-
10:16
-
10:03
-
10:01
-
09:58
-
09:58
-
09:47
-
09:39
-
09:37
-
09:34
-
09:30
-
09:23
-
09:23
-
09:17
-
09:10
-
09:04
-
09:04
-
08:46
-
08:42
-
08:30
-
08:23
-
07:51
-
07:41
-
07:08