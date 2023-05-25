«Сочи» продолжает интересоваться защитником «Зенита» Алипом
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Футбольный клуб «Сочи» проявляет интерес к казахстанскому защитнику санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алипу. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, «Сочи» продолжает наблюдать за футболистом, однако пока не делал официального предложения по его трансферу.
Ранее уже появлялась информация о возможном переходе в «Сочи» Алипа, когда сочинский клуб тренировал Курбан Бердыев, однако специалист покинул южную команду.
23-летний Алип сыграл за «Зенит» 11 матчей в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. Всего казахстанский футболист провёл на поле 735 минут. Контракт защитника с санкт-петербургским клубом действует до 2025 года. Алип дважды стал чемпионом России в составе «Зенита».
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