Сутормин — о легионерах: возможно, из-за менталитета думаем, что иностранное всегда лучше

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, что защитник и нападающий петербуржцев Дуглас Сантос и Малком наиболее адаптировались к жизни в России. Также футболист порассуждал о том, почему болельщики прощают легионерам многое из того, за что критикуют российских игроков.

«Кто из бразильцев больше всегда адаптировался к России? Мне кажется, что Малком и Дуги — они и подольше всех здесь играют. Дуглас более серьёзный, а Малком более раскрепощённый, но по тому, что они дают команде, наверное, можно сказать, что они больше всего адаптированы.

Как у них с русским языком? Ну, мы, конечно, в шутку говорим им: «Четвёртый год, пора уже», но у них Вил (Вильям Оливейра, тренер «Зенита». — Прим. «Чемпионата») есть, зачем им? Как общаемся? На русско-английско-испанском.

Наших игроков не любят больше, чем иностранцев? Возможно, это в нашем менталитете. Думаем, что иностранное всегда лучше нашего. Но есть поле, и если ты там будешь играть как Андрей Аршавин, то тебя многие будут любить», — сказал Сутормин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».