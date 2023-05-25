Спортивный юрист объяснил, что грозит Роше, если докажут, что он назвал Соболева «клоуном»

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, что грозит защитнику ЦСКА Виллиану Роше, если докажут, что он назвал форварда «Спартака» Александра Соболева «клоуном»

«Если будет доказано, что Роша назвал Соболева «клоуном», ему может грозить от двух до четырёх матчей дисквалификации, а также штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом дисквалификация является обязательным последствием данного нарушения, а штраф накладывается на усмотрение КДК.

Не так давно был похожий прецедент с тренером «Торпедо» Жозепом Клотетом. КДК назначил тренеру два матча дисквалификации и штраф 200 тысяч рублей за то, что тот назвал судью «клоуном» и показал оскорбительный жест. При этом апелляционный комитет РФС отменил штраф, но оставил дисквалификацию в силе.

Ещё был похожий случай, когда тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал своего спартаковского коллегу «клоуном» и получил два матча дисквалификации (один из них условно), а также штраф 50 тысяч рублей», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.