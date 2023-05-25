ФНЛ проведёт масштабный отбор футболистов

Футбольная национальная лига совместно с «ВКонтакте» проводит масштабный отбор футболистов — «ВКонтакте с ФНЛ. Драфт». Участники отбора могут получить возможность подписать профессиональный контракт с клубами ФНЛ.
Лига стремится не только дать шанс различным футболистам проявить себя перед клубами и показать свой потенциал, но и создать альтернативную культуру отбора игроков.
Чтобы принять участие в «ВКонтакте с ФНЛ. Драфт» необходимо:
Заполнить анкету во «ВКонтакте».
Загрузить видео игровых действий.
Снять клип в VK Клипах с хэштегом #ВКонтактеФНЛ и рассказать, почему мы должны выбрать именно тебя.
Анкеты без видео рассматриваться не будут. Все отобранные участники будут лично приглашены для следующего этапа.
Сбор заявок начался с 25 мая. Желающим принять участие необходимо заполнить анкету, прикрепить несколько видео и прислать до 4 июня. Затем эксперты отберут до 40 человек.
Отобранные участники будут приглашены на следующий этап, который пройдет в течение двух дней – 21-22 июня в Москве. В первый день будет проведено тестирование физических возможностей, во второй – контрольный матч.
«Мы, как лига, хотим дать возможность различным футболистам, начиная от тех, у кого не было шанса показать себя перед клубами ФНЛ, до тех, кто условно на какой-то период выпал из обоймы. К примеру, когда-то играл в Первой или Второй лигах, а сейчас нет возможности показать себя, чтобы заметили. А теперь футболист сможет приехать к нам, пройти тестирование, сыграть матч, и все увидят, что он снова в нормальной форме и его можно более детально рассматривать под свою команду. «ВКонтакте с ФНЛ. Драфт» – такая история, что кто-то получит второй шанс, а кто-то первый. Среди участников мы ожидаем как самых простых ребят, молодых ребят, игроков из медиафутбола, и также футболистов, которые раньше играли на профессиональном уровне», — приводит слова руководителя Департамента развития ФНЛ Дмитрия Кортава сайт лиги.
- 25 мая 2023
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