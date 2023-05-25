Булыкин: новый контракт Дзюбы с «Локо» будет всё время мотивировать Артёма играть хорошо

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал продление контракта с форвардом железнодорожников Артёмом Дзюбой.
«Дзюба заслужил продление контракта. Хороший вариант и для Дзюбы, и для клуба. Такой контракт будет всё время мотивировать Артёма хорошо играть. Это пойдёт всем на пользу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
34-летний форвард присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Дзюба провёл 11 матчей в составе железнодорожников во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи. «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 39 очков в 28 матчах.
- 25 мая 2023
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