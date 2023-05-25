Стали известны детали нового контракта Дзюбы с «Локомотивом»

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Московский «Локомотив» раскрыл детали нового контракта нападающего Артёма Дзюбы.

«Новый контракт будет действовать до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на один год.

Дзюба стал игроком нашего клуба зимой 2023 года. В текущем сезоне футболист провёл 11 матчей, забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи, став важнейшим звеном в атаке команды Михаила Галактионова.

Артём, поздравляем! Желаем ещё больше забитых голов и новых успехов!» — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой клуба.

34-летний форвард присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков за 28 матчей.