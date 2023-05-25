Петржела: в день рождения «Зенита» хочу пожелать клубу снова сыграть в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поздравил санкт-петербургскую команду с днём рождения.
«В день рождения «Зенита» хочу пожелать клубу снова сыграть в Лиге чемпионов! Желаю всего наилучшего для клуба, чтобы «Зенит» постоянно выигрывал чемпионство РПЛ», — сказал Петержела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Петржела тренировал «Зенит» с 2002 по 2006 год. В сезоне-2002/2003 он смог стать вместе с командой из Санкт-Петербурга серебряным призёром чемпионата России.
Напомним, «Зенит» в этом сезоне победил в Российской Премьер-Лиге в пятый раз подряд и в девятый раз в истории. Клуб не принимал участия в Лиге чемпионов после сезона-2021/2022, когда УЕФА запретила российским клубам играть в еврокубках из-за ситуации в Украине.
- 25 мая 2023
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