Каземиро забил седьмой гол и повторил рекорд результативности за сезон

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро повторил собственный рекорд результативности за сезон.

Бразилец отличился в перенесённом матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0, идёт первый тайм).

Этот гол стал для Каземиро седьмым во всех турнирах текущего сезона. Четыре мяча 31-летний полузащитник забил в рамках английской Премьер-лиги, два гола — в рамках Кубка Англии. Также на его счету один гол в Кубке Английской лиги.

Ранее Каземиро два раза забивал по семь голов за сезон во всех турнирах во время выступлений за мадридский «Реал». Это происходило в сезонах-2017/2018 и 2020/2021.

Бразильский полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года. В составе новой команды он стал обладателем Кубка английской лиги.