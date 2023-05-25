Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каземиро забил седьмой гол и повторил рекорд результативности за сезон

Каземиро забил седьмой гол и повторил рекорд результативности за сезон
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро повторил собственный рекорд результативности за сезон.

Бразилец отличился в перенесённом матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0, идёт первый тайм).

Этот гол стал для Каземиро седьмым во всех турнирах текущего сезона. Четыре мяча 31-летний полузащитник забил в рамках английской Премьер-лиги, два гола — в рамках Кубка Англии. Также на его счету один гол в Кубке Английской лиги.

Ранее Каземиро два раза забивал по семь голов за сезон во всех турнирах во время выступлений за мадридский «Реал». Это происходило в сезонах-2017/2018 и 2020/2021.

Бразильский полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года. В составе новой команды он стал обладателем Кубка английской лиги.

Материалы по теме
Каземиро — о матче с «Челси»: мы ещё не достигли цели и не можем расслабляться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023