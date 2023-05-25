Защитник «Валенсии» Дьякаби отказался участвовать в акции против расизма

Защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби не стал участвовать в акции против расизма во время матча 36-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой» (0:1), сообщает Football Espana.
После очередного случая оскорблений на расовой почве, которым подвергся нападающий «Реала» Винисиус Жуниор во время матча 35-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (0:1), руководство турнира и Королевская испанская футбольная федерация совместно инициировали проведение акции против расизма. Перед матчами 36-го тура чемпионата Испании футболисты и судьи делают совместное фото с баннером, на котором написано «расисты, прочь из футбола».
Дьякаби стал первым игроком, отказавшимся от участия в этой акции. Он не держал баннер вместе с остальными, а демонстративно разминался за спинами игроков «Валенсии» и «Мальорки».
В 2021 году Дьякаби утверждал, что подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока «Кадиса». Руководство Ла Лиги решило, что доказательств этих оскорблений нет.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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