Салах опубликовал эмоциональный пост после потери шансов «Ливерпуля» сыграть в ЛЧ
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на непопадание команды в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
«Я совершенно опустошен. Этому абсолютно нет оправдания. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов в следующем году, но мы потерпели неудачу. Мы — «Ливерпуль», и квалификация для участия в соревнованиях — это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели вас и себя», — написал Салах в своём «твиттере».
За один тур до конца чемпионата «Ливерпуль» гарантировал себе пятое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. В последний раз «Ливерпуль» не играл в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17.
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