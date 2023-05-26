«На этой неделе был создан прецедент». «Эспаньол» — об отмене красной карточки Винисиусу

«Эспаньол» выступил с заявлением по поводу отмены красной карточки форварду «Реала» Винисиусу Жуниору, которую он получил в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).
«Мы считаем, что на этой неделе был создан прецедент, который отражает новую парадигму спортивного правосудия в испанском футболе, путем вмешательства Комитета по соревнованиям в ранее вынесенные судейские решения. После спора по поводу матча «Валенсия» — «Реал» этот комитет пришел к выводу, что в ходе этого матча использование судьями VAR технологий и доступных изображений «было полностью пристрастным, предвзятым и определяющим ошибку судьи в оценке произошедшего». В итоге было принято решение отозвать красную карточку, показанную игроку.
Эта новая парадигма, по нашему мнению, должна была быть использована в эпизоде который нас касается. В матче 33-го тура Примеры, в котором первый гол «Севильи» был засчитан, но которому предшествовал фол на нашем игроке Брайане Оливане. VAR не дали полевому судье посмотреть очевидный удар», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Напомним, в качестве причины отмены красной карточки называется отсутствие у арбитра встречи «Реала» с «Валенсией» (1:2) полного объёма информации об инциденте.
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