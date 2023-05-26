Гендиректор «Зенита»: на повестке дня у нас десятое российское чемпионство
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях команды в новом сезоне.
«Было бы грех жаловаться. Вторая звезда, пять чемпионств подряд. Доказали, что в нашей арифметике дважды пять — это десять (улыбается). Мы с хорошим настроением подходим к следующему этапу, где у нас на повестке дня десятое российское чемпионство и, конечно, юбилейный сезон для «Зенита»: столетие клуба, к которому мы готовимся уже сейчас», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» оформил досрочное чемпионство, сделав это в матче 26-го тура со «Спартаком». Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом РПЛ.
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