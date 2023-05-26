Гендиректор «Зенита»: на повестке дня у нас десятое российское чемпионство

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях команды в новом сезоне.

«Было бы грех жаловаться. Вторая звезда, пять чемпионств подряд. Доказали, что в нашей арифметике дважды пять — это десять (улыбается). Мы с хорошим настроением подходим к следующему этапу, где у нас на повестке дня десятое российское чемпионство и, конечно, юбилейный сезон для «Зенита»: столетие клуба, к которому мы готовимся уже сейчас», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» оформил досрочное чемпионство, сделав это в матче 26-го тура со «Спартаком». Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом РПЛ.