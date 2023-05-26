«Арсенал» представил новую форму, посвящённую 20-летию беспроигрышного сезона в АПЛ

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024. Она посвящена 20-летию беспроигрышного сезона в английской Премьер-лиге.
«Наша новая форма основана на духе команды «Непобедимые» сезона-2003/2004 и знаменует начало 20-й годовщины нашего беспроигрышного сезона в Премьер-лиге. Наша эмблема и логотип adidas, а также три нашивки на каждом рукаве выполнены в золотом цвете, а наш рекорд — 26 побед и 12 ничьих в 38 матчах того исторического сезона — вышит сбоку на аутентичной версии комплекта», — написано в заявлении клуба.
Фото: ФК «Арсенал»
Отмечается, что впервые форму использует женская команда в субботу, 27 мая, когда встретится с «Астон Виллой» в заключительном матче чемпионата. Мужская команда наденет новую форму в последнем матче Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» в воскресенье, 28 мая.
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