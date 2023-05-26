Рейна: Винисиус? Чем меньше вы провоцируете фанатов, тем больше вас будут уважать
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Бывший голкипер сборной Испании Пепе Рейна высказался о расистском скандале вокруг нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, посоветовав бразильцу больше уважать болельщиков соперника и судей.
«Винисиус? Чем меньше вы будете провоцировать болельщиков соперника и чем меньше вы будете протестовать перед судьями, тем больше уважения вы получите. Он становится одним из лучших футболистов в мире, но я думаю, что он должен повзрослеть и проявлять больше уважения к своим соперникам», — приводит слова Рейны Marca.
Винисиус оказался в центре расистского скандала после матча с «Валенсией» в 35-м туре чемпионата Испании (0:1).
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Стычка Винисиуса («Реал Мадрид») и Мамардашвили («Валенсия»)
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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