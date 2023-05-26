«Реал» и «Барселона» больше не имеют права называть матч между собой «эль класико»

Мадридский «Реал» и «Барселона» больше не смогут использовать выражение «эль класико» для обозначения матча между собой. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, Испанское ведомство по патентам и товарным знакам отклонило апелляцию «Реала» на использование этого выражения во избежание рисков, связанных с тем, что этот же бренд использует испанская Ла Лига.

Теперь у «Реала» и «Барселоны» есть один месяц, чтобы подать апелляцию на это решение, если они хотят продолжать борьбу за контроль над брендом «эль класико».

«Барселона» и «Реал» пять раз сыграли друг с другом в нынешнем сезоне. Дважды команды встретились в полуфинале Кубка Испании и два раза противостояли друг другу в чемпионате страны, а также разыграли между собой Суперкубок, в котором сильнее оказались сине-гранатовые. В Кубке по сумме двух матчей сильнее оказались мадридцы, в чемпионате соперники одержали по одной победе.

Чемпионская раздевалка «Барселоны»