Член совета директоров «Торпедо» оценил решение не подписывать контракт с Дзюбой

Член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский оценил решение не подписывать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой. Футболист мог перейти в автозаводский клуб прошедшей зимой.

«Зачем Талалаев звал Дзюбу на просмотр? Он не понимал, в какой физической форме Артём, поэтому и позвал его на сбор. Но это был не просмотр, о чём уже было много сказано.

Поймите, Дзюба — не спаситель отечества. Нам сейчас говорят: посмотрите, вот кто бы вытащил «Торпедо», как он сделал это в «Локомотиве». Да, возможно. Только для этого желательно под него было взять Баринова, а ещё Пиняева и Глушенкова. Это как минимум. Но у нас в команде, к сожалению, нет игроков уровня Пиняева и Глушенкова. Перейдя в «Торпедо», Дзюба бы играл при других обстоятельствах и с другими партнёрами. И говорить, что, возьми мы Артёма, «Торпедо» бы не вылетело, не совсем корректно, на мой взгляд.

Можно ли сказать, что нельзя считать ошибкой решение не подписывать контракт с Дзюбой? Могу сказать, что нас к этому решению привели факторы, которые мы взвешивали. Я не гадалка и даже не футбольный тренер. Так что это наше общее решение. И мы, кстати, с большой радостью смотрим, как он вписался в «Локомотив», — приводит слова Ходоровского «Матч ТВ».