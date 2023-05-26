Экс-футболист «Крыльев Советов» рассказал, как фанаты сожгли его «Мерседес»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал, как фанаты самарской команды сожгли его «Мерседес» в 2009 году. Напомним, это произошло после матча «Крыльев» с «Тереком», который, вероятно, имел договорной характер.

«В первые сезоны у нас было попадание в еврокубки, хорошо шли по сезону — фанаты нас на руках носили. Потом пошли непонятки — из-за финансов, из-за руководства, когда клуб был на грани закрытия. Тогда они дорогу в сорокаградусный мороз перекрывали.

Были контры с фанатами, да. Я им правду рубил, а они обижались. Мы опустились в ФНЛ, я сказал, что это не уровень «Крыльев», не мой уровень. А они выдернули из контекста, стали мне за это предъявлять. Я тогда встречался с фанатами, объяснял им, что рыба с головы гниёт, что не только мы виноваты в вылете.

Нам и так тяжело было с тем руководством, а когда ещё и с трибуны летит «Мы «КС», а вы говно!» — это совсем уже. Я упрекнул тогда болельщиков. Кто-то меня правильно понял, кто-то хотел услышать какие-то извинения.

Что по сожжённому «Мерседесу» после матча с «Тереком» в 2009-м? Там было расследование. Машину сжёг 16-летний парень, за что получил несколько лет домашнего ареста. Какие-то недалёкие умы решили сделать из меня козла отпущения, посчитав, что стоит наказать одного из участников того матча. Может, потому что в обороне играл. Посчитали, что это я виноват.

Кто виноват? Не футболисты точно. Мы люди подневольные. Но, знаешь, нам в тот день не после матча сложно было…» — приводит слова Таранова Sport24.