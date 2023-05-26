Руководство Ла Лиги не хочет оплачивать систему определения голов в следующем сезоне

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отказался от системы определения голов в сезоне-2023/2024, сообщает радиостанция El Larguero в своём «твиттере».

Отказ от системы объясняется ее высокой стоимостью: руководство Ла Лиги не хочет платить за это € 3 млн.

Новость вызвала гнев и насмешки среди фанатов. «В следующем сезоне Ла Лига будет играть с одним мячом во всех матчах, так как Тебас не хочет переплачивать по несколько сотен за другие мячи», — написал пользователь Reddit.

Это не первый конфликт болельщиков и руководства Ла Лиги за последнее время: совсем недавно футбольная общественность осудила представителей испанской лиги за то, что те отказываются основательно решать вопрос с проявлением расизма по отношению к бразильскому нападающему Винисиусу во время матча «Валенсии» с мадридским «Реалом» (1:0).

Видеообзор матча «Валенсия» — «Реал Мадрид»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.