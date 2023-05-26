Руководство Ла Лиги не хочет оплачивать систему определения голов в следующем сезоне

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отказался от системы определения голов в сезоне-2023/2024, сообщает радиостанция El Larguero в своём «твиттере».
Отказ от системы объясняется ее высокой стоимостью: руководство Ла Лиги не хочет платить за это € 3 млн.
Новость вызвала гнев и насмешки среди фанатов. «В следующем сезоне Ла Лига будет играть с одним мячом во всех матчах, так как Тебас не хочет переплачивать по несколько сотен за другие мячи», — написал пользователь Reddit.
Это не первый конфликт болельщиков и руководства Ла Лиги за последнее время: совсем недавно футбольная общественность осудила представителей испанской лиги за то, что те отказываются основательно решать вопрос с проявлением расизма по отношению к бразильскому нападающему Винисиусу во время матча «Валенсии» с мадридским «Реалом» (1:0).
Видеообзор матча «Валенсия» — «Реал Мадрид»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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