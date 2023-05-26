«Валенсия» добилась смягчения санкций, но важный матч сезона проведёт без фанатов

«Валенсия» выиграла дело в апелляционном комитете Испанской федерации футбола, добившись смягчения наказания. Первоначально, изучив подробности расистских инцидентов, направленных против Винисиуса во время матча «Валенсия» — «Реал» в воскресенье, 21 мая, комитет Ла Лиги закрыл фанатскую трибуну стадиона «Месталья» на пять матчей, но теперь наказание уменьшили до трёх игр. Кроме того, апелляционный комитет оставил в силе финансовый штраф, но уменьшил его размер с € 45 тыс. до € 27 тыс.

Трибуна Марио Кемпеса, таким образом, останется закрытой на важнейшую воскресную игру чемпионата Испании с «Эспаньолом», в которой будет решаться вопрос сохранения прописки в элитном дивизионе. Запрос о приостановке санкции именно на этот матч был отклонён по апелляции.

Юридические службы клуба уже подготовили всю документацию для обращения в административный спортивный суд (CAS) и используют все законные каналы для приостановки действия санкций. Хавьер Солис, генеральный менеджер и представитель клуба, объявил о намерении идти до конца.

«Мы пойдём до конца, потому что мы все против расизма, но точно так же никто не имеет права лишать нас поддержки в важной игре. Обвинение выдвинуто непосредственно против всех наших болельщиков, которые ранее всегда вели себя образцово и не заслуживают этого ярлыка», – цитирует Солиса валенсийское издание Super Deporte.

Отмечается, что «Валенсия» не имеет права обойти санкции, разместив фанатские фирмы на другом секторе. Статья 57 регламента испанской федерации запрещает это. Между тем клуб продолжает продавать билеты на решающий матч с «Эспаньолом», в том числе на трибуну Марио Кемпеса. На данный момент сообщается о 10 тысячах проданных билетов.