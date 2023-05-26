Холанд назвал гол «Саутгемптону» ударом через себя любимым в дебютном сезоне АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал свой любимый гол в дебютном сезоне английской Премьер-лиги.
«Гол в ворота «Саутгемптона» получился красивым, мяч немного повис в воздухе. Не могу не согласиться с этим.
Это был действительно хороший гол. Идеальный пас от Джека Грилиша. Это правда особенный гол. Об этом особо нечего сказать, потому что гол действительно говорит сам за себя», — приводит слова Холанда 90min.
Эрлинг Холанд забил красивый гол ударом через себя в ворота «Саутгемптона» в гостевом матче 30-го тура английской Премьер-лиги (4:1).
Напомним, Эрлинг Холанд проводит первый сезон в английском футболе после перехода из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В текущем сезоне он забил 52 гола и отдал девять голевых передач в 51 матче за клуб во всех турнирах.
- 26 мая 2023
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