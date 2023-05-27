Клопп оценил эмоциональную публикацию Салаха о невыходе «Ливерпуля» в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил эмоциональную публикацию нападающего команды Мохамеда Салаха о невыходе в Лигу чемпионов.

«Меня немного беспокоят заголовки, которые вы составляете из тех слов, что я говорю… В мире социальных сетей постоянно происходит так много плохих вещей.

Но публикация Салаха – не из того числа. Это нормальное описание его эмоций.

Но я сейчас видел его в столовой – он улыбался. Не могу сказать, почему, но он не был в плохом настроении», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

За один тур до конца чемпионата «Ливерпуль» гарантировал себе пятое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. В последний раз «Ливерпуль» не играл в Лиге чемпионов в сезоне-2016/2017.

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Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: