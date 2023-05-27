Клопп оценил эмоциональную публикацию Салаха о невыходе «Ливерпуля» в Лигу чемпионов
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил эмоциональную публикацию нападающего команды Мохамеда Салаха о невыходе в Лигу чемпионов.
«Меня немного беспокоят заголовки, которые вы составляете из тех слов, что я говорю… В мире социальных сетей постоянно происходит так много плохих вещей.
Но публикация Салаха – не из того числа. Это нормальное описание его эмоций.
Но я сейчас видел его в столовой – он улыбался. Не могу сказать, почему, но он не был в плохом настроении», – приводит слова Клоппа Sky Sports.
За один тур до конца чемпионата «Ливерпуль» гарантировал себе пятое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. В последний раз «Ливерпуль» не играл в Лиге чемпионов в сезоне-2016/2017.
Клопп после матча раздаёт фанатам пиво:
Комментарии
- 27 мая 2023
-
02:50
-
02:43
-
02:30
-
02:17
-
02:05
-
01:58
-
01:47
-
00:51
-
00:47
-
00:46
-
00:22
-
00:00
- 26 мая 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:47
-
23:38
-
23:38
-
23:19
-
23:09
-
23:01
-
22:50
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:17
-
22:15
-
22:04
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:41
-
21:19
-
21:15
-
21:14
Партнерский контент