Наставник «Эвертона» оценил свою работу перед решающим матчем за место в АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч сказал, что у него не было иллюзий по поводу масштабов задачи в клубе, когда в январе он сменил на посту наставника ливерпульцев Фрэнка Лэмпарда. По словам Дайча, он бы согласился работать, зная, что в последний день турнира АПЛ предстоит решающий матч в борьбе за сохранение места в лиге.
«Да, я бы согласился [на это давление]. Легко забыть, что, когда я пришёл сюда, команда была в зоне вылета, в трёх очках (на самом деле в двух. – Прим. «Чемпионата») от спасительного места. Теперь мы вне зоны вылета в двух баллах от неё. Пять очков (четыре. – Прим. «Чемпионата») разницы — кажется, что это немного, но нужно учесть все травмы, которые у нас были, и то, что происходило. Тогда многие говорили, что с нами всё ясно. Мы значительно изменились, но главный показатель — это конец сезона. Как только я посмотрел на состав команды, то увидел дисбаланс. А с ещё одной или двумя травмами, этот дисбаланс стал бы ещё хуже. Но я выполнил свою домашнюю работу. Я знал, в чем заключается вызов. И мы готовы до конца выполнить задачу.
Разговоры об отставке? В хорошем бизнесе планируется кадровая преемственность. У меня нет с этим проблем. Все должны планировать. Я бы не слишком беспокоился об этом», — приводит The Guardian слова Дайча.
«Эвертон» занимает 17 место в премьер-лиге с 33 очками, опережая на два балла «Лестер Сити» и «Лидс Юнайтед», которые находятся в зоне вылета. В последнем туре 28 мая команда из Ливерпуля принимает «Борнмут», занимающий 15 место.
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