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Глен Джонсон: лучше бы «Челси» поработал с Пулишичем, а не подписывал Мудрика

Глен Джонсон: лучше бы «Челси» поработал с Пулишичем, а не подписывал Мудрика
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Бывший защитник «Челси» Глен Джонсон считает, что лондонский клуб совершил ошибку, подписав вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика. По мнению Джонсона, лондонцам нужно было развивать Кристиана Пулишича.

«Пулишич может дать команде больше. Я бы лучше выяснил, что с ним не так, вместо того, чтобы подписывать кого-то другого за 80 миллионов. Это хороший игрок.

Вместо того, чтобы подписывать, например, Мудрика, я бы предпочёл, чтобы они поработали с Пулишичем, подтолкнули его», — приводит слова Джонсона Goal.com.

Напомним, Мудрик присоединился к «Челси» в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. С тех пор он успел провести в английской Премьер-лиге 15 матчей, в которых отметился лишь двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 60 млн.

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