Глен Джонсон: лучше бы «Челси» поработал с Пулишичем, а не подписывал Мудрика

Бывший защитник «Челси» Глен Джонсон считает, что лондонский клуб совершил ошибку, подписав вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика. По мнению Джонсона, лондонцам нужно было развивать Кристиана Пулишича.

«Пулишич может дать команде больше. Я бы лучше выяснил, что с ним не так, вместо того, чтобы подписывать кого-то другого за 80 миллионов. Это хороший игрок.

Вместо того, чтобы подписывать, например, Мудрика, я бы предпочёл, чтобы они поработали с Пулишичем, подтолкнули его», — приводит слова Джонсона Goal.com.

Напомним, Мудрик присоединился к «Челси» в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. С тех пор он успел провести в английской Премьер-лиге 15 матчей, в которых отметился лишь двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 60 млн.

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