Эдди Хау высказался о попадании «Ньюкасла» в Лигу чемпионов впервые за 20 лет

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о выходе команды в Лигу чемпионов.
«Я сразу же приступаю к планированию и подготовке к следующему сезону, потому что, как только сезон закончится, игроки уйдут на перерыв, и я больше их не увижу. За кулисами происходит много работы.
Думаю, что это невероятное достижение. Я так рад, что мы смогли сделать это перед нашими болельщиками, очень приятно быть частью этого.
Удивительная вещь. Мы с нетерпением ждём следующего сезона и предстоящего вызова. Мы начали подготовку, но всё произойдёт, когда мы пройдёт жеребьевка и мы посмотрим, кто окажется в нашей группе. Тогда всё и начнётся по-настоящему», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».
Видео: Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ
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