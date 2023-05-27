Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдди Хау высказался о попадании «Ньюкасла» в Лигу чемпионов впервые за 20 лет

Эдди Хау высказался о попадании «Ньюкасла» в Лигу чемпионов впервые за 20 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о выходе команды в Лигу чемпионов.

«Я сразу же приступаю к планированию и подготовке к следующему сезону, потому что, как только сезон закончится, игроки уйдут на перерыв, и я больше их не увижу. За кулисами происходит много работы.

Думаю, что это невероятное достижение. Я так рад, что мы смогли сделать это перед нашими болельщиками, очень приятно быть частью этого.

Удивительная вещь. Мы с нетерпением ждём следующего сезона и предстоящего вызова. Мы начали подготовку, но всё произойдёт, когда мы пройдёт жеребьевка и мы посмотрим, кто окажется в нашей группе. Тогда всё и начнётся по-настоящему», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

Материалы по теме
Хау вернул «Ньюкасл» в Лигу чемпионов спустя 20 лет. Но на него особо не рассчитывали
Хау вернул «Ньюкасл» в Лигу чемпионов спустя 20 лет. Но на него особо не рассчитывали

Видео: Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023